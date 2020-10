Morre atriz de “Two and a Half Men”

Morreu nesta segunda-feira (12), aos 77 anos, a atriz Conchata Ferrell, destaque por sua atuação como a diarista Berta na série “Two and a Half Men”, uma das comédias de maior sucesso dos últimos anos.

De acordo com o site Deadline, a causa da morte foram complicações causadas por uma parada cardíaca. Ela estava internada há meses em um hospital na Califórnia, nos Estados Unidos.

O ator Charlie Sheen, protagonista de “Two and a Half Men”, manifestou pesar pela morte da amiga: “Um doce absoluto, uma profissional consumada, uma amiga genuína, uma perda chocante e dolorosa. Berta, seu trabalho no lar era um pouco suspeito, seu trabalho com as pessoas era perfeito”, escreveu o ator, no Twitter.

