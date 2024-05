Motociclistas protestam após atropelamento causado por racha em Barueri

Na manhã desta quarta-feira (22), um grupo de motociclistas interditou um trecho da Alameda Rio Negro, em Alphaville, para protestar contra um grave acidente envolvendo um motociclista e um motorista de carro de luxo supostamente envolvido em racha.

publicidade

De acordo com testemunhas, dois carros de luxo disputavam um racha na via quando um deles acabou atropelando um motociclista que trafegava no local. Durante o impacto, a mulher de 36 anos que estava na garupa da moto teve a perna amputada (leia aqui). O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Indignados com a situação, diversos motociclistas se reuniram para interditar a Alameda Rio Negro, local do acidente, reivindicando justiça. Além disso, eles também fizeram um protesto em frente à delegacia onde um dos envolvidos, identificado como o dentista Roberto Viotto, deveria prestar depoimento.

publicidade

Viotto se apresentou à polícia na madrugada e admitiu estar em alta velocidade no local, porém negou participação em racha e afirmou não ter visto o acidente. Seu carro de luxo foi apreendido, assim como o veículo do outro suposto envolvido na disputa.

O caso foi registrado na delegacia central de Barueri como disputa de racha, lesão corporal agravada pela omissão de socorro e fuga do local do acidente. Imagens de câmeras de segurança registraram os dois carros de luxo passando em alta velocidade momentos antes da colisão.