Motorista é assaltada em frente condomínio em Cotia; onda de crimes assusta moradores

Uma mulher foi assaltada enquanto esperava o portão do condomínio abrir, em Cotia. O crime aconteceu na terça-feira (19), em plena luz do dia.

Uma pessoa que presenciou a ação do criminoso conseguiu registrar o momento. Nas imagens, é possível ver o indivíduo em uma moto se aproximando do veículo da vítima. Rapidamente, ele pega tudo o que consegue da condutora, que grita desesperadamente.

As imagens da câmera de monitoramento da portaria do condomínio também registrou o ocorrido. O criminoso tenta arrancar brutalmente o anel da motorista e foge em seguida. Segundo informações do “Primeiro Jornal”, da Band, o bandido ainda não foi localizado. Ele usava capacete, o que dificultou o trabalho da polícia na identificação dele.

Medo

Cenas como essa passaram a se repetir com frequência em diversos bairros de Cotia nesse ano. No início do mês, um comerciante foi rendido por criminosos quando chegava em casa, por volta das 22h.

No mês passado, funcionários de um depósito de gás também foram rendidos por uma dupla de criminosos, que esperaram o motoboy entrar pelo portão para anunciar o assalto.

Os criminosos não poupam nem mesmo os condomínios que ficam em bairros de alto padrão, como Granja Viana, que possuem monitoramento. Assaltos em plena luz do dia também tem acontecido com mais frequência nos últimos meses. A onda de violência tem preocupado os moradores e comerciantes da cidade.

