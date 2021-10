Portal do Trabalhador de Osasco tem 50 vagas de auxiliar de operação para pessoas com deficiência

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou, nesta quinta-feira (21), que reúne 50 vagas de auxiliar de operação exclusivas para pessoas com deficiência. O nome da empresa contratante não foi divulgado.

As oportunidades são para trabalhar em Cotia, com salário a combinar. A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale transporte e vale alimentação.

Os interessados devem se candidatar para as vagas até o dia 27 de outubro, preenchendo o formulário disponível neste link. Caso o candidato esteja no perfil, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato.

