“Mulas” do tráfico são flagradas em operação na Castello Branco

Uma operação conjunta realizada na última terça-feira (21) pelo 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e o 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) no km 39 da Rodovia Castello Branco, em Santana de Parnaíba, resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína transportada por “mulas” do tráfico internacional de drogas.

publicidade

Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um ônibus vindo do Mato Grosso do Sul com destino à capital paulista, carregando vários passageiros bolivianos. Com apoio da cadela farejadora Zoe, foram localizadas cápsulas de cocaína escondidas em assentos e pertences de três mulheres a bordo.

Elas confessaram ter ingerido outras centenas de cápsulas com a droga na Bolívia, com a missão de desembarcá-las em São Paulo e entregá-las a traficantes ainda não identificados. Um dos homens abordados portava remédios contra diarreia, provavelmente para auxiliar na expulsão das cápsulas.

publicidade

Os cinco abordados, sendo quatro mulheres e um homem, foram encaminhados para o SAMEB de Barueri onde passaram por raio X e ficou constatado que todos eles portavam cápsulas em seus estômagos. Eles foram internados e medicados para que pudessem expelir as drogas.

Ao todo, foram apreendidas inicialmente 107 cápsulas de cocaína no ônibus. Mas os exames posteriormente realizados no hospital constataram que as três “mulas” do tráfico carregavam outras 262 cápsulas ingeridas, totalizando 369 cápsulas apreendidas.

Os cinco envolvidos – três mulheres bolivianas, um homem boliviano e uma mulher brasileira – foram encaminhados à Polícia Federal na capital, onde a droga foi apresentada. Eles devem responder por tráfico internacional de entorpecentes.

publicidade

De acordo com o motorista do ônibus, é comum que bolivianos atravessem a fronteira a pé e depois embarquem em ônibus no Mato Grosso do Sul rumo a São Paulo, burlando a imigração. A polícia investiga se essa rota irregular também vem sendo usada pelo tráfico para levar drogas ao maior mercado consumidor do país.