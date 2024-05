Polícia Federal deflagra operação que investiga roubos e mortes de caminhoneiros em Osasco e Barueri

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público, Polícia Civil e Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Cacaria, com cumprimento de mandados em Osasco, Barueri, entre outros municípios da região metropolitana.

A operação tem por objetivo desarticular uma associação criminosa especializada em roubos violentos de cargas, caminhões, sequestros e assassinatos de caminhoneiros.

Ao todo, 140 policiais deram cumprimento a 13 mandados de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Itapecerica da Serra.

As investigações, iniciadas em janeiro de 2024 pela Polícia Federal em Campinas, identificaram que o grupo criminoso agia com extrema violência. Em um dos casos apurados, um caminhoneiro foi morto, e outro ficou uma semana internado na UTI devido às agressões sofridas.

O modus operandi era abordar veículos de carga em baixa velocidade, próximo a pedágios, ou estacionados para descanso dos motoristas. Os criminosos invadiam as cabines, rendiam as vítimas e as levavam para cativeiros em áreas de mata. Lá, eles davam destinação às cargas e caminhões roubados, utilizando bloqueadores de sinal para dificultar a ação policial.

Além de Osasco e Barueri, a quadrilha é investigada por roubos em outras cidades como Juquitiba, São Lourenço da Serra, Tatuí e Sumaré, além do latrocínio de um caminhoneiro em São Lourenço da Serra, em fevereiro deste ano.

Entre os alvos da operação estão os autores diretos dos roubos, receptadores das cargas, distribuidores dos veículos roubados e dois envolvidos na morte do caminhoneiro. Eles devem responder por associação criminosa, roubo, latrocínio e outros crimes, podendo pegar penas que somam até 50 anos de prisão.

Os presos serão encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde ficarão à disposição da Justiça. Ainda de acordo com as autoridades, novas fases da operação estão previstas para as próximas semanas.