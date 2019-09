Mulher é encontrada morta com a filha de 2 anos no colo em Santana de Parnaíba

Mulher é encontrada morta com a filha de 2 anos no colo...

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (16), em uma casa na rua Mauro, na região do bairro 120, em Santana de Parnaíba.

Ela foi encontrada após a irmã, preocupada com a falta de contato dela, ir à residência e pedir para um vizinho arrombar o portão. Ao entrarem na casa, a mulher estava deitava na cama, morta, com a filha de dois anos no colo, assistindo TV. A menina está bem, com a família.

A polícia vai investigar a causa da morte.

* Com informações do portal Cajamar Notícias

