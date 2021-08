Multinacional abre 30 vagas de auxiliar de produção em Barueri

Uma multinacional de grande porte localizada em Barueri está com 30 vagas de emprego abertas para auxiliar de produção – impressão de etiquetas. As oportunidades são temporárias, com chance de efetivação.

publicidade

O salário é de R$ 1.739,95. Os benefícios são vale transporte, restaurante no local e, em caso de efetivação, serão acrescentados outros. O local de trabalho é na Alameda Araguaia, em Alphaville, Barueri.

São exigidos ensino médio completo, experiência anterior no ramo gráfico e/ou de cartões inteligentes; e conhecimento em informática (computador). O nome da contratante não foi divulgado.

publicidade

Os contratados vão atuar nas atividades rotineiras da produção de produtos voltados para segurança eletrônica de mercadorias, na preparação de material prima, separação, contagem e embalagem, além de auxiliar na montagem de produtos com atividades de menor complexidade e nas máquinas de fechamento de etiquetas rígidas, magnetização e corte de etiquetas descartáveis, limpeza e reparo estético de pequeno porte em produtos fabricados, entre outras atribuições.

As oportunidades foram anunciadas no portal Vagas.com pela Willisa RH. Inscrições e mais informações neste link.