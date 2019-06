Na 99, passageiros agora podem adicionar paradas e motoristas são notificados sobre usuários frequentes

A 99 acaba de lançar um pacote de funcionalidades com o objetivo de aumentar os níveis de comodidade e proteção da plataforma. O aplicativo passa a disponibilizar a opção de o passageiro adicionar paradas na mesma viagem e também notifica o motorista sobre usuários frequentes.

Com a nova funcionalidade, o passageiro agora pode adicionar até duas paradas em uma única corrida e também tem a liberdade de alterar os locais durante o trajeto. De acordo com a empresa, “a alternativa traz mais comodidade para o usuário, que também pode compartilhar o caminho da corrida com familiares e amigos, além de dar ao motorista a possibilidade de se programar melhor durante a viagem”.

Outra ferramenta revelada pelo aplicativo notifica o motorista sobre passageiros frequentes, analisando o histórico de quem faz a chamada e avisando ao condutor que aceitar a corrida. O motorista pode reportar incidentes pela função de segurança do aplicativo, caso ache necessário.

Publicidade

“As novidades vão trazer mais proteção e tranquilidade aos passageiros e motoristas do app”, diz Lívia Pozzi, líder de segurança em operações da 99. “O foco é identificar novas oportunidades e trazer soluções personalizadas para cada necessidade”.

Segurança

Essas funcionalidades fazem parte de um conjunto de investimentos em tecnologia para tornar a experiência do motorista e usuário mais seguras e com foco em prevenção., afirma a 99.

Publicidade

Entre os recursos disponíveis estão o reconhecimento facial, rastreador de comentários contra assédios, um botão de emergência para situações imediatas e monitoramento por câmeras, por exemplo.

…..

Leia também:

Parque aquático em Cotia é inaugurado neste domingo (9)

“Só queríamos ser livres para amar”, diz namorada de ator de “Chiquititas” morto pelo pai dela

Projeto de lei pode acabar com frentistas nos postos de combustíveis