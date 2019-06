Parque aquático em Cotia é inaugurado neste domingo (9)

A primeira fase do Thermas da Mata, parque aquático na altura do Km 36 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, é inaugurado neste domingo (9), com um espaço temático de águas quentes. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 50.

A etapa inicial do projeto também deve contar com palco para apresentações culturais, balneário, cascata com três lados e bar.

O Thermas da Mata fica no antigo Clube dos Comerciários. São investidos R$ 12 milhões no projeto, inspirado nos parques aquáticos de Olímpia.

De acordo com o portal especializado Hap Fun, a cada seis meses novas atrações e estruturas serão inauguradas no Thermas da Mata. O projeto terá seis fases, ou seja, a conclusão deve acontecer em três anos.

Quando concluído integralmente, o parque contará com piscina de ondas, rio lento, piscina teen, piscina para bebês, piscina para surf, half pipe, complexo de toboáguas, área infantil, entre outros. O objetivo é tornar-se um dos 12 principais parques do Brasil.

Thermas da Mata

Estrada do Morro Grande, 3.000 – Jd. Isis – Cotia

Saída pelo km 36 da Rod. Raposo Tavares.

Mais informações: WhatsApp: (11) 95309-7246 / Telefone 4616 2876

https://www.thermasdamata.com.br/

