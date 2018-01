Nestlé Osasco é tricampeã da Copa Brasil de vôlei feminino

Nesta segunda-feira, 22, a equipe de vôlei Nestlé Osasco foi recepcionada pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, e pela primeira-dama, Aline Lins, por ganhar a Copa Brasil de vôlei feminino.

A vitória foi conquistado na sexta-feira, 19, por 3 sets a 0 contra o Dentil/Praia Clube (MG). O time de Osasco conquistou a terceira taça do torneio, se igualando com o time do Rio de Janeiro em número de troféus da segunda competição mais importante do vôlei nacional.

Lins agradeceu a equipe técnica e as jogadoras pela dedicação ao esporte e por levar a bandeira da cidade nas quadras. “Vocês amam e se dedicam ao Esporte e são referência para nossas crianças. Espero que a nossa energia positiva e nossa torcida tenha contribuído para esta vitória”, afirma.

O secretário de Esporte, Délbio Teruel, falou do orgulho em ter um time com tantas vitórias representando a cidade. “Deixo nossa gratidão, reconhecimento e orgulho em tê-los como parceiros. Acompanho diariamente o trabalho de vocês e sei da dedicação de toda equipe técnica e das nossas meninas. Por isso, nossa gratidão”, diz.

O técnico do time, Luizomar de Moura, agradeceu o apoio do prefeito Rogério Lins e o carinho com que recebeu o time, independentemente do resultado. “2017 tivemos um momento difícil, perdemos a Superliga no Rio e vocês nos receberam com muito carinho. Isso foi um exemplo de parceria e apoio para que, juntos, possamos continuar lutando pelo vôlei de Osasco”, destaca Luizomar.