Night club confirma volta de Andressa Urach e ex-marido critica: “que tipo de pessoa volta a se prostituir grávida?”

O night club Gruta Azul, em Porto Alegre (RS), confirmou o retorno de Andressa Urach: “Ela está de volta, venha passar uma noite inesquecível ao lado das melhores companhias”, anunciou a casa de entretenimento adulto nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (30). Junto da mensagem, a mesma foto na qual a modelo anunciou seu retorno ao mundo da prostituição, onde gosta de ser chamada de Ímola.

Grávida, Andressa Urach anunciou a separação na última sexta-feira (24). Segundo ela, o ex-marido, Thiago Lopes, a traiu e é extremamente controlador. Ele, por sua vez, criticou a postura da ex-mulher. “Que tipo de pessoa volta a se prostituir grávida?”, questionou, nas redes sociais, na tarde desta quarta. Thiago Lopes afirmou ainda que a modelo voltou a fumar em plena gravidez: “Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gruta Azul Club (@grutaazuloriginal)

Surgiram especulações de que a modelo teria tirado o bebê, mas ela negou e disse que está da 14ª semana de gestação. “Ele acha que eu tirei o neném e quer me internar, mas não tirei. Só estou voltando a trabalhar porque tenho contas a pagar, já que ele me deixou grávida”, disse Andressa à revista “Quem”.

Na internet, milhares de pessoas manifestaram preocupação com a saúde mental de Andressa Urach.

Antes de anunciar a separação, ela revelou que havia passado alguns dias internada em uma clínica psiquiátrica, devido à uma crise do transtorno borderline.

A modelo voltou a atacar e culpar a Igreja Universal pelo problema psicológico. “Quase cometi suicídio e quase tirei meu neném. Se algo acontecer comigo, saiba, bispo [Edir Macedo], que o senhor vai se ver com Deus pelo que fez comigo”, desabafou Urach, em texto publicado nos Stories do Instagram. “Lidar com a raiva pra mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada”, continuou.

Urach voltou a falar que tem enfrentado dificuldades financeiras e não conseguiu recuperar os R$ 2 milhões que teria doado enquanto integrou a igreja de Edir Macedo, mesmo após ter implorado. “Eles são muito ricos e o dinheiro está me fazendo muita falta”, disse.