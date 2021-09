Anúncio de que Andressa Urach pretende voltar grávida à prostituição choca a internet: “precisa de ajuda”

Após confirmar o fim de seu casamento e anunciar que pretende retornar à prostituição, a modelo Andressa Urach foi parar nos assuntos mais comentados desta quarta-feira (29) no Twitter. Internautas manifestaram preocupação com a saúde mental da loira, que está grávida do ex-marido, o empresário Thiago Lopes. Ela anunciou a separação na última sexta (24).

“É nítido que ela não está bem. Essa moça foi de um extremo para o outro em um espaço curto de tempo, precisa urgente de ajuda e de pessoas que realmente se importam ao lado dela”, escreveu um internauta. “É triste. Ela precisa de ajuda”, disse outro.

“Eu acho bem bizarro as pessoas torcendo para a Andressa Urach voltar ao que era. Ela separou de um casamento de pouco tempo, separou grávida, falou em aborto, suicídio (não foi a primeira vez)… Acabou de postar que a ‘Ímola’ voltou e marcou um Club. E tem gente comemorando”, comentou outro. “Uma coisa eu acho: ninguém se prostitui porque gosta ou pelo menos nunca vi ocorrer”, disse outro.

Urach também tem sido muito criticada. “Dó nenhuma. Gosta da vida que levava, porque saiu dela e resolveu voltar. E pior, fica dando uma de conservadora bolsonarista pela família tradicional”, disse um internauta. “Muita gente também tem que lembrar que ela fez de tudo pra ganhar fama, antes disso. Não concordo com o tratamento dado a ela, mas fiquemos com um pé atrás”, escreveu outro.

Surgiram ainda especulações de que a loira teria tirado o bebê, mas ela negou e disse que está da 14ª semana de gestação. “Ele acha que eu tirei o neném e quer me internar, mas não tirei. Só estou voltando a trabalhar porque tenho contas a pagar, já que ele me deixou grávida”, disse Andressa à revista “Quem”, na tarde desta quarta-feira.

Problemas financeiros e relação abusiva

Diferentemente do que exibia nas redes sociais, aparentemente Andressa Urach vivia uma relação abusiva com Thiago Lopes. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, o empresário controlava até as roupas que a modelo vestia e queria que ela levasse uma vida “recatada e do lar”. O estopim para a separação teria sido a decisão de Andressa em voltar à carreira de modelo, a qual Thiago não teria concordado.

Também nesta quarta, Urach expôs prints das últimas conversas que teve com o ex-marido e disse que estava sendo ameaçada por ele. A modelo também o acusa de cortar o plano de saúde dela e de seu filho mais velho, Arthur. “Quem se separou foi você, me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro. Sabendo que eu não tinha como me sustentar”, diz a ex-Miss Bumbum nas mensagens.

Thiago negou que houve traição e disse que Urach está “transtornada”. “Nunca a traí. Deus tenha misericórdia da mãe do meu filho. Peque que percebo, três motivos levaram a Andressa a ficar assim: espiritual, transtorno crônico de personalidade (borderline) e a gestação”, escreveu o empresário, nos Stories do Instagram.

Com saldo negativo e muitos problemas financeiros, Andressa disse que chegou a implorar para que a Igreja Universal devolvesse cerca de R$ 2 milhões que ela teria doado enquanto atuava como missionária. Sem resposta da igreja, Urach levou o caso à Justiça e culpa Edir Macedo pela situação que tem vivido.

Recentemente, a modelo revelou que ficou internada em um hospital psiquiátrico após ter tido uma crise. “Quase cometi suicídio e quase tirei meu neném. Se algo acontecer comigo, saiba, bispo [Edir Macedo], que o senhor vai se ver com Deus pelo que fez comigo”, desabafou Urach, em texto publicado nos Stories do Instagram. “Lidar com a raiva pra mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada”, desabafou, na ocasião.