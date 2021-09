Plaza Shopping Carapicuíba dá ingresso de cinema para adolescentes que se vacinarem na sexta (1°)

Nesta sexta-feira (1°), o Plaza Shopping Carapicuíba, em parceria com Cinépolis e a Prefeitura, oferece ingresso de cinema grátis para adolescentes com idades entre 12 e 14 anos que se vacinarem contra a covid-19 no estabelecimento.

publicidade

A ação acontece no Piso G5, das 10h às 14h, e é destinada aos adolescentes que vão receber a primeira dose. Os ingressos são limitados. Para ser vacinado, é necessário estar acompanhado de pais ou responsável legal e levar RG, CPF, comprovante de residência em nome do responsável e cartão do SUS.

O Plaza Shopping Carapicuíba está localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.

publicidade

Em Carapicuíba, a vacinação contra a covid-19 segue nos três polos: Parque Planalto, Praça da Árvore e Estádio Niterói (drive thru), de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 16h.