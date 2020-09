No Dia do Cachorro-Quente, “dogão” de Osasco é exaltado na internet

Nesta quarta-feira (9), é celebrado o Dia do Cachorro-Quente. E a data colocou novamente Osasco, considerada a capital do lanche, em destaque, com muitos internautas comentando sobre o famoso “dogão” de Osasco.

Publicidade

A página “Ozasco com Z.” no Facebook definiu o lanche osasquense como “o melhor do mundo” e brincou sobre o tamanho do lanche. “82 mordidas para chegar na metade, 352 ingredientes, você se diverte comendo e se sujando, te alimenta por três dias…” foram algumas das características citadas.

Os seguidores foram no mesmo tom: “é o melhor, sem dúvidas”, foi um dos comentários. “É o melhor e ponto”, comentou outro internauta.

Publicidade

Hoje, 9 de Setembro, é comemorado o dia do Cachorro Quente, e já que hoje é dia, nada melhor que exaltarmos o Dogão de… Posted by Osasco com Z. on Wednesday, September 9, 2020

No Twitter, muitos também aproveitaram a data para elogiar o cachorro-quente de Osasco. “Morei um período em Osasco, na minha infância, lá tem os melhores cachorros-quentes. Em tempo: com purê!”, foi uma das postagens.

Publicidade

Hoje é comemorado o dia do Cachorro Quente. Morei um período em Osasco, na minha infância, la tem os melhores cachorros quentes. Em tempo: com purê!!!!!!! — Paulo R. Lopes (@Paulo_RLS) September 9, 2020

Hoje é o dia mundial do cachorro quente, será q é feriado em Osasco? — C@ssito (@cassio_comce) September 9, 2020

O site BuzzFeed criou até um teste: “Monte um cachorro-quente e adivinharemos de qual cidade você é”. Quem elaborar os lanches mais caprichados, claro, é de Osasco.

Recentemente o youtuber Gusta fez um vídeo ensinando a fazer em casa o tradicional cachorro-quente de Osasco. Ele define o “dogão” da cidade como “uma obra de arte”. “Fiquei com fome assistindo meu próprio vídeo”.