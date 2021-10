Nova sede da Uber, em Osasco, será ao lado do shopping União

A nova sede da Uber no Brasil, em Osasco, ficará ao lado do shopping União, na Avenida dos Autonomistas, na Vila Yara, onde funcionava a concessionária Auguri.

Batizada de Uber Campus, a nova sede deve ser inaugurada em 2022, com cerca de 30 mil metros quadrados, o triplo da área ocupada pelo atual escritório da empresa, e abrigará o primeiro Centro de Tecnologia da companhia na América Latina.

O novo projeto prevê 12 mil metros quadrados de área construída e outros 18 mil de área verde, para trazer mais espaços abertos e ao ar livre. Vai contar com salas de reuniões amplas, restaurante, cafeteria, academia, sala de amamentação, além de áreas para a prática de yoga, alongamento e meditação e para receber os cachorrinhos de estimação dos funcionários.

Rogério Lins celebra “novas oportunidades para os osasquenses”

“A Uber, inspirada no Vale do Silício na Califórnia, construirá em nossa cidade um dos maiores campus de tecnologia e inovação do Brasil. Serão milhares de colaboradores e novas oportunidades para os osasquenses”, declarou o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos).