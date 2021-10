Em expansão, plataforma de carros usados Kavak terá showroom no SuperShopping Osasco

Em forte expansão no país, a plataforma de carros seminovos Kavak vai inaugurar um showroom no SuperShopping Osasco, anunciou nesta sexta-feira (29) a assessoria do centro de compras. A startup comercializa carros usados com garantia de 2 anos e certificados de qualidade. Há opção de financiamento. Também é possível vender veículos por meio da plataforma, com avaliação rápida e inspeção gratuita.

publicidade

O novo showroom reforça a estratégia da segunda startup mais valiosa da América Latina, que oferece aos seus clientes uma experiência totalmente online de compra ou venda de carros seminovos, mas com pontos de apoio físicos espalhados pela Região Metropolitana de São Paulo. O cliente pode fazer toda a transação pelo site da Kavak ou começar escolhendo o carro de seu interesse na plataforma e completar sua jornada no novo espaço.

A empresa mexicana está investindo R$ 2,5 bilhões em seu plano de expansão no país. E tem vagas de emprego abertas em sua filial em Barueri.

publicidade

Outras novidades no centro de compras

O SuperShopping Osasco anunciou também a chegada das marcas Bullguer e Youplay. O restaurante Bullguer é reconhecido pela excelência no preparo de hambúrgueres gourmets com preços acessíveis e a Youplay é um espaço destinado às crianças para recreação e jogos eletrônicos.

As datas das inaugurações das três filiais ainda não foram divulgadas. As novas lojas chegam para fortalecer o mix de lojas e reforçar as opções de lazer, compras e serviços do centro de compras, que já inaugurou somente este ano 14 novos empreendimentos.

publicidade

Além disso, até o fim do ano chegam ao SuperShopping Osasco o restaurante Mania de Churrasco, a clínica de estética Open Laser, a clínica de odontologia Prime Clinic e a ALR Saúde, que trabalha com diagnósticos a preços acessíveis.