Novo Atacadão de Osasco abre 10 vagas para vendedor interno

O segundo Atacadão de Osasco, que deve ser inaugurado até o fim do ano, na Vila Yolanda, tem 10 vagas abertas para o cargo de vendedor interno. As oportunidades foram divulgadas nesta terça-feira (23), pelo Portal do Trabalhador de Osasco.

publicidade

O salário é de R$ 1.700. Além de refeição no local, o Atacadão oferece benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica.

Podem participar do processo seletivo pessoas que tenham entre 20 e 25 anos. Também é preciso ter o ensino médio completo.

publicidade

Os interessados devem comparecer ao Portal do trabalhador de Osasco, unidade Centro (Rua Fiorino Beltrano, 300, Centro) nesta quarta-feira (24), às 8h45. É necessário levar documentos pessoais e currículo.