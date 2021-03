Novo Centro de Distribuição da Ambev em Osasco deve entrar em operação em outubro

Deve entrar em operação em outubro o novo Centro de Distribuição da Ambev em Osasco, afirmou o prefeito Rogério Lins (Podemos), que visitou as instalações e se reuniu com representantes da companhia. Deve ser a maior operação comercial da empresa no país.

“A operação contará com 100 caminhões elétricos não poluentes, que serão abastecidos através de um sistema próprio de geração de energia solar, produzida no próprio Centro de Distribuição”, declarou Rogério Lins. “Um brinde à Ambev. Um brinde à Osasco!”, emendou o prefeito, por meio das redes sociais.

A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. Atualmente a empresa está presente em 19 países e reúne, segundo dados oficiais, 32 cervejarias e 2 maltarias no Brasil, 30 marcas de bebidas.

Entre as bebidas produzidas pela Ambev no Brasil estão as cervejas Brahma, Skol, Bohemia, Original, Corona, Antarctica e Budweiser, entre outras, além de refrigerantes como Guaraná Antarctica, Pepsi, Soda Limonada e Sukita. A companhia tem cerca de 35 mil funcionários no país.

Vagas de emprego

A chegada de novas grandes empresas à cidade costuma gerar golpes nas redes sociais com pessoas que não têm relação com as companhias oferecendo vagas de emprego usando o nome delas. É importante sempre acompanhar as redes oficiais das empresas. No caso da Ambev, as vagas são divulgadas neste site.

