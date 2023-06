Novo complexo empresarial no Centro de Osasco deve gerar mais de 2 mil empregos, diz Lins

Novo complexo empresarial no Centro de Osasco deve gerar mais de 2...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (5) para informar a construção de um novo complexo empresarial no local onde funcionou por décadas o mini shopping Lojas Americanas, no Centro.

“Lembra das Lojas Americanas, no Centro de Osasco? Quem não tinha uma história boa pra contar de lá, né? Agora, ali teremos um mega complexo empresarial”, declarou o prefeito sobre a estrutura que foi demolida recentemente e trouxe nostalgia aos antigos frequentadores.

Segundo Rogério Lins, serão gerados “mais de 2 mil novos empregos diretos e indiretos” com o novo empreendimento que está localizado na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81.

