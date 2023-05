Com prédio demolido, Americanas do centro de Osasco vira projeto de novo empreendimento

Com prédio demolido, Americanas do centro de Osasco vira projeto de novo...

O mini shopping Lojas Americanas, que foi por anos o centro de compras mais tradicional no Centro de Osasco, já não existe mais e deixou saudade no coração de muitos. A estrutura, localizada na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81, foi demolida recentemente e dará lugar para a construção de um novo empreendimento.

Por décadas, os antigos frequentadores do clássico mini shopping aproveitavam a variedade de lojas e produtos para abastecer o estoque de doces, CDs, livros e produtos de beleza, que costumavam ser comercializados por preços que agradavam a todos os bolsos. Com isso, a Loja Americanas tornou-se um ponto de referência no Centro de Osasco, e um ponto de encontro para amigos e familiares.

A informação sobre a demolição do mini shopping começou a circular nas redes sociais em fevereiro, prazo que lojistas e donos de quiosques tiveram para desocupar o espaço, e pegou muita gente de surpresa. “Nossa que triste. Foi, por muito tempo, ponto de encontro na minha adolescência”, escreveu um internauta.

“Fez parte da minha vida”

“Nos anos 80 e 90, comprei muitos, muitos, CDs, nessa loja” lembrou outro. “Comprei muito CD, chocolate, livros, DVDs, toalhas… Era muito bom e mais barato. Teve uma época que dava pra fazer compras mesmo, itens como arroz, açúcar, óleo. Tinha uma lanchonete muito boa na frente […]. Americanas faz parte da minha infância”, comentou outro.

Dentre as centenas de comentários nostálgicos de antigos clientes e frequentadores do mini shopping Lojas Americanas, está também lembranças de pessoas que trabalharam lá. “A Lasa #72 me deu a primeira oportunidade de emprego, nunca vou me esquecer dessa loja que guardo com tanto carinho no coração. Foram 5 anos trabalhados que só tenho lembranças boas, aprendi muito lá”, disse uma mulher.

São muitas as boas recordações no espaço, que fez parte da vida de muita gente que passava no Centro de Osasco. E você conheceu as Lojas Americanas? Também tem lembranças de momentos vividos no clássico mini shopping? Compartilha com a gente nos comentários.