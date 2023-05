Bom Prato Móvel estaciona em Caucaia do Alto até 1° de setembro

A partir de hoje (2), a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), responsável pelo programa Bom Prato, vai disponibilizar uma das unidades móveis do programa para Caucaia do Alto, em Cotia, até 1° de setembro.

O Bom Prato Móvel está na Rua Irineu Pires de Oliveira, 99, no centro de Caucaia do Alto e funcionará de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, a partir das 11 horas. O valor do almoço, o mesmo há 20 anos, é de R$ 1,00.

Os locais contemplados pelas unidades móveis são definidos pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), da SEDS, por meio de estudos e indicadores sobre Insegurança Alimentar Grave (IAG), vulnerabilidade social e densidade populacional. A unidade estacionada em Caucaia é ligada ao Bom Prato Osasco.

