Novo Nissan Versa roda mais de 1 milhão de quilômetros antes do lançamento

O Novo Nissan Versa estará disponível até o fim do ano nas concessionárias da marca em todo o país. E antes de chegar totalmente renovado, o carro conheceu bem as estradas e ruas nacionais. Foram mais de um milhão de quilômetros rodados por toda a América Latina com protótipos na preparação para deixar o sedã pronto e totalmente adaptado ao gosto dos brasileiros e as condições locais de uso.

Os testes foram conduzidos pela equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da Nissan no país. Eles começaram a avaliar o carro por aqui antes mesmo dele ser lançado mundialmente. Para isso, protótipos foram usados para percorrer diferentes regiões do Brasil, e também outros países, em diferentes épocas do ano, simulando de maneira real todos os tipos de situações encontradas pelos motoristas brasileiros.

O novo Nissan Versa já está sendo fabricado na fábrica da marca japonesa no México, com as especificações para o mercado brasileiro. Além do design totalmente renovado, o modelo vem repleto de equipamentos de conforto e segurança, afirma a montadora.

