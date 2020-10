Matriculas online para 2021 em escolas estaduais começam nesta terça-feira (6)

O período de matrículas online para o ano letivo de 2021 na rede estadual de ensino começa nesta terça-feira (6). O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB), no início da tarde desta segunda-feira.

O prazo para os alunos que já estudam na rede estadual vai até o dia 16 de outubro e a solicitação deve ser feita virtualmente, pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED).

“Para os alunos que ainda não fazem parte da rede estadual, o prazo da matrícula vai até o dia 30 de outubro. Os pais e interessados podem procurar qualquer escola estadual, a diretoria de ensino ou os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo”, explicou Doria.

No ato matrícula, alunos e responsáveis poderão selecionar oportunidades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação como os cursos idiomas oferecidos pelos Centro de Estudos e Línguas; o modelo de ensino técnico do Novotec desenvolvido em parceria com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcional do ensino médio; e a matrícula em escolas de tempo integral.

Os alunos que optarem por cursar o 4º ano deverão confirmar esta solicitação em dezembro. Ele também deve escolher entre três e 13 disciplinas para compor seu currículo. Segundo o governo do estado, a oferta de vagas vai variar de acordo com a disponibilidade da escola. Em janeiro serão oferecidas ainda aulas de reforço para os alunos que optarem.

Novotec permitirá ensino integrado na mesma escola e turno

Os alunos que concluíram o ensino fundamental poderão aderir ao Novotec Integrado, uma modalidade do programa que permite que os estudantes cursem o ensino médio integrado ao técnico na mesma escola e no mesmo turno.

Os cursos serão alinhados de acordo com o interesse dos estudantes e com as demandas do mercado. Haverá opções como administração, informática para internet, logística, desenvolvimento de sistemas, marketing, serviços jurídicos, guia de turismo e contabilidade. O aluno que optar por essa modalidade receberá certificado de conclusão do ensino médio com habilitação técnica.

Volta às aulas opcionais

O retorno opcional das aulas presenciais para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual foi mantido pelo governo do estado a partir de quarta-feira (7). Para as escolas que atendem alunos do ensino fundamental, a data prevista de retorno foi alterada para o dia 3 de novembro.

Na região, as Prefeituras de cidades como Osasco, Cotia e Carapicuíba já anunciaram que as aulas presenciais serão retomadas apenas no ano que vem tanto na rede municipal como na estadual de ensino. Já as escolas particulares devem seguir protocolo estabelecido pelo governo do estado.