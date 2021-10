O Boticário lança produtos com cheiro de Bubbaloo tutti-frutti

O Boticário acaba de lançar uma linha de cuidados pessoais com cheirinho de infância: Cuide-se Bem Bubbaloo. A empresa de cosméticos se uniu à fabricante da goma de mascar icônica desde os anos 80 para uma coleção que traz leveza e diversão para a rotina de cuidados diários, resgatando as memórias nostálgicas dos tempos de infância e adolescência.

Cuide-se Bem Bubbaloo é uma edição limitada. A linha conta loção hidratante desodorante, sabonete líquido, body splash, sabonete em barra, creme de mãos e até um gloss labial.

“Acreditamos que colaborações entre marcas que tenham sinergia agregam valor para ambas e geram curiosidade e desejo imediato, ainda mais quando se trata de duas marcas que colecionam lovers ao longo dos anos, como é o caso de Cuide-se Bem e também de Bubbaloo, que traz um apelo nostálgico para muitas pessoas. Com esse lançamento de Cuide-se Bem Bubbaloo, reforçamos a oferta de linhas jovens, acompanhando as tendências atuais de comportamento e mercado”, afirma Vanessa Machado, diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário.

Os produtos da linha Cuide-se Bem Bubbaloo de O Boticário são cruelty free e veganos.