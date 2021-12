Obra que liga avenida Café do Ponto à Alphaville trará “fluidez no trânsito” diz secretário de Barueri

A Prefeitura de Barueri informou que a obra viária da avenida Mario Sadanori, mais conhecida como avenida Café do Ponto, que liga à ponte Antonio Macedo Arantes, está em ritmo acelerado.

Quem passa pelo trecho já pode notar a instalação dos pilares de concreto, vigas travessas pré-moldadas e muros de arrimo, entre outros elementos da construção relacionados ao viaduto.

A via é paralela à rodovia Castello Branco, na altura do km 26, e foi planejada pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, para facilitar o acesso direto do Jardim dos Camargos (bairro Boa Vista) com a alameda Tocantins, em Alphaville.

“Essa obra atende um antigo pedido de motoristas que acessam este trecho. Com a obra avançada ela vai trazer muito mais fluidez no trânsito e mobilidade para a região”, reforça o secretário de Obras Beto Piteri.

A nova via também será uma rota alternativa e de rápida conexão para quem sai de Alphaville e segue sentido à Praça das Artes, outra obra avançada, situada no bairro Boa Vista.

O novo trecho de ligação à avenida Mario Sadanori terá 280 metros de extensão e 14 metros de largura para o leito carroçável de mão dupla. A obra prevê o alargamento da avenida Café do Ponto para que os 680 metros já existentes tenham também os 14 metros de largura.