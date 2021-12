“Chorei de raiva”, diz mulher que ganhou ralador de legumes de R$ 1,99 no amigo secreto

Enquanto alguns se preparam para participar do amigo secreto com a família, amigos ou na empresa, muitos se escondem da tradicional brincadeira de fim de ano. É o caso da cuidadora de idosos Raquel Marques, de 33 anos, que nunca mais quis saber de brincar após ganhar um ralador de legumes de R$ 1,99.

Em entrevista ao G1, Raquel relembrou o episódio que ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2017. A cuidadora presenteou uma amiga com um conjunto de roupa, mas ficou muito frustrada quando chegou a sua vez de receber o presente.

Ao abrir a embalagem, se deparou com um ralador de legumes que veio com a etiqueta mostrando o valor do item: R$ 1,99. “Achei que era brincadeira de mau gosto, mas aí ela me abraçou”, disse Raquel. “Chorei de raiva e na primeira ralada de cenoura ele quebrou”, relembrou.

A cuidadora revelou que conseguiu superar o trauma, mas nunca mais topou participar de amigo secreto. Agora, a troca de presentes no Natal acontece apenas entre ela, o marido e as duas filhas do casal.

