Obras do novo Paço Municipal de Osasco devem ser retomadas até o dia 19

Paralisadas há quase 2 anos, as obras do novo Paço Municipal de Osasco estão próximas de serem retomadas. Pelo menos é o que garante o prefeito Rogério Lins (Pode). Em conversa com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 7, Lins explicou que a paralisação aconteceu porque o governo anterior cedeu uma área sem fazer a desafetação e isso resultou em uma série de questionamentos jurídicos. “Tivemos que arrumar todos esses questionamentos”, disse. Segundo ele, a retomada dos trabalhos deve acontecer até o dia 19 de fevereiro, com previsão de entrega de 16 meses.

Quando estiver concluído, o novo Paço Municipal de Osasco terá 19 andares e abrigará a Câmara Municipal, o Restaurante do Servidor, um amplo auditório e um teatro com capacidade para 700 pessoas. “O projeto passou por algumas reformulações de layout para adequar-se a um novo formato que pretendemos adotar, muito mais moderno. As salas das secretarias estarão unificadas com a minha, facilitando a interação com os secretários para otimizar os resultados e agilizar as ações de governo”, continuou Lins.

Iniciadas em 2012, as obras do novo Paço Municipal e sede da Câmara dos Vereadores de Osasco, no bairro Jardim Bonfim, foi paralisada em agosto de 2016 por determinação judicial.

Segundo o PSDB, partido responsável pelos questionamentos junto à Justiça, o terreno da Companhia Municipal de Transportes de Osasco (CMTO), no Jd. Wilson, oferecido como contrapartida pela construção do novo Paço não poderia ter essa destinação.