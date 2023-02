Oeste avaliará jovens da região de Barueri para formação de equipe Sub-20

O Oeste FC vai realizar avaliações de futuros atletas Sub-20 entre os moradores de Barueri e região.

publicidade

As avaliações para atletas nascidos entre 2003 e 2006 será feita da seguinte forma: os interessados devem comparecer ao próximo jogo do Oeste pelo Campeonato Paulista A2, contra o Novorizontino, que será sábado (18), às 11h para retirar pessoalmente as fichas de cadastro, que será distribuída na arquibancada da Arena Barueri.

Cada atleta Sub-20 vai retirar seu número de inscrição para se cadastrar no site que o Oeste vai divulgar ao término da partida. No próprio sábado (18) o atleta deve levar um documento com foto para a retirada de sua inscrição. Somente com este número cadastrado o atleta vai ficar apto para as avaliações que terão início durante o mês de março. Para o dia marcado de teste, é obrigatória a apresentação de um atestado médico válido – ou seja, de no mínimo seis meses – autorizando a prática desportiva.

publicidade

A intenção do clube é formar um time sub-20 apenas com atletas da região disputar o Campeonato Paulista Sub-20 em maio e formar a base do time da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.