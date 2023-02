Inscrições para a 5ª Corrida Oficial de Itapevi com percurso de 5km abrem amanhã (15)

Inscrições para a 5ª Corrida Oficial de Itapevi com percurso de 5km...

A Prefeitura abre nesta quarta-feira (15) as inscrições para a 5ª Corrida Oficial de Itapevi com percurso de 5 Km (quilômetros). As inscrições online serão abertas nesta quarta-feira (15), a partir das 9h. Para se inscrever é preciso acessar https://corrida.itapevi.sp.gov.br e fazer o seu cadastro.

A Prefeitura informa que não haverá premiação em dinheiro para a prova de 5 km. Os cinco primeiros colocados das categorias feminina e masculina receberão apenas troféus e medalhas.

A largada será na Avenida Feres Nacif Chaluppe, na Praça do Nordestino, e a prova seguirá pelo corredor até a divisa com a cidade vizinha de Jandira. O retorno se dará pela mesma avenida até o ponto de partida.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whats App da Secretaria de Esportes (11) 4774-5927.