Oeste pega o Rio Claro neste sábado (21) na Arena Barueri

O Oeste enfrenta o Rio Claro pela segunda rodada do Paulistão A2 Kia 2023 neste sábado (21), às 17h, na Arena Barueri.

Os ingressos já estão a venda com preços promocionais. Para compras on-line, o link é o tickethub.com.br. As bilheterias da Arena abrem no dia do jogo, às 15h30 para a compra física e troca dos vales ingresso que foram distribuídos nos últimos dias.

Preparação

Na quinta-feira (19) o time se reapresentou no CT Vila Porto para o trabalho regenerativo na academia, sob orientações do professor Marílson Mamá. O mau tempo e a tempestade que atingiu a região de Barueri na tarde de ontem impediu qualquer atividade no campo. Hoje (20) o elenco rubro-negro volta a se apresentar para o último treino antes do confronto com o Rio Claro.