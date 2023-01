Dia Nacional do Fusca, o “besouro” que mora no coração dos brasileiros

Nesta sexta-feira, 20 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional do Fusca, veículo que deixou de ser produzido nos anos 90, mas que tornou-se muito valioso para amantes do modelo, colecionadores e que continua embelezando as ruas.

O Fusca cativou os brasileiros por décadas com sua simplicidade aerodinâmica e utilidade. A maior prova do sucesso do “besouro” no Brasil é o fato de ser um dos veículos de passeio com maior tempo de produção no país: 30 anos (de 1959 a 1986 e de 1993 a 1996).

Para continuar “jovem”, o Fusca necessita de cuidados especiais no reparo e manutenção. O gerente de Assistência Técnica para Adesivos e Selantes da Henkel, Célio Renato Luiz, lista 5 dicas simples que ajudam a manter a vitalidade desse icônico carro. Confira:

5 dicas para manter os cuidados do querido Fusca:

1. Para rodas de ligas leves sem “cicatrizes”:

Por sua enorme contribuição nas ruas ao longo de tantos anos, é natural que as rodas de ligas leves apresentem riscos e danos prejudiciais à estética do Fusca. “Para tirar todos os danos presentes na liga da roda o ideal é que seja aplicado adesivos híbrido bi-componentes sobre essas danificações. A massa adesiva faz a cura com fixação rápida em temperatura ambiente. Na etapa seguinte a pintura devolve à roda um visual sem qualquer arranhão”, explica Célio Renato Luiz.

2. Para um Fusca reluzente e sem poeira:

Soluções à base de silicone são as mais indicadas para a limpeza de painel, console, parachoques, couro, estofado e partes metálicas porque removem sujidades, dão brilho e promovem camada protetora à superfície. Produtos como o Loctite SI 5760 dispensam devem ser aplicados em pequenas porções e espalhado com uma esponja ou pano em movimentos circulares até que o revestimento esteja sobre toda a superfície.

3 – Limpeza no motor reduz consumo (e gasto) com combustível:

Fuscas com muita rodagem estão sujeitos a acúmulo de resíduos carbonizados dentro do motor e outras partes internas do veículo. A presença desses resíduos ocorre geralmente pela queima inadequada de combustível. A carbonização excessiva nas áreas internas do sistema do motor dificulta o fluxo de combustível e, em consequência, gera consumo maior de combustível. A higienização deve ser feita por profissionais com o uso de descarbonizantes para a remoção de impurezas de bicos injetores, pistões, válvulas de admissão e escape, carburadores e câmaras de motores, entre outros.

4 – Fusca com a “pele” em dia:

A atenção com a lataria do Fusca deve ser redobrada, afinal toda a frota de “besouros” nasceu no século passado, estando mais exposta à ação do tempo. Uma das principais preocupações dos donos de Fusca é manter a lataria do carro fortalecida. Os lubrificantes específicos para a finalidade, como o Loctite Solvo Rust, atuam na prevenção das peças do carro contra ferrugem e são utilizados também para dissolver peças com oxidação, graxa, entre outros.

5 – Fusca mais seguro e sem chiados nas frenagens:

A lubrificação no sistema de freio, entre outras importâncias, absorve a enorme pressão gerada para a frenagem, aumentando a segurança do veículo. “Em carros antigos, a atenção com a lubrificação do freio deve ser redobrada devido ao desgaste provocado pelo tempo. Produtos silenciadores de freio compostos por aerossóis, aplicados na montagem correta da pastilha de freio, contribuem para um sistema de freio sem ruído”, destaca o profissional da Henkel.