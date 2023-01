Polícia Rodoviária recupera carro furtado no Rodoanel

Policiais Rodoviários conseguiram recuperar um carro furtado ontem (20) no Rodoanel, na altura de Carapicuíba.

Os agentes do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária que participavam da Operação Impacto, depararam-se com o veículo Hyundai/HB20 que lhes chamou a atenção.

Os policiais prosseguiram com a abordagem, e durante as pesquisas pertinentes, foi possível constatar que o veículo era produto de furto.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Carapicuíba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Operação Impacto é um esforço estratégico das forças de segurança para ampliar a presença ostensiva, potencializando a percepção de segurança, para a redução dos indicadores criminais por meio de reforço operacional direcionado.