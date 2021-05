Olha de Novo: Avon convida os finalistas do BBB 21 a reverem sua trajetória no reality

Nesta segunda-feira (3), a reta final do Big Brother Brasil 21 foi marcada por um momento emocionante em que os finalistas revisitaram suas trajetórias durante os 100 dias de programa. Com o mote “Essa história é maior do que se vê”, a ação Olha de Novo foi oferecida pela Avon e traz o novo posicionamento da marca, que é um convite a olhar outra vez para as próprias percepções e reavaliar preconceitos.

publicidade

Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk bateram um papo com a vencedora do BBB20, Thelminha, e puderam rever cenas marcantes do reality, os momentos de festa, de amor, afeto, as conversas geradas e como a Avon se fez presente no dia a dia dos brothers e sisters.

O novo posicionamento permeará outras campanhas da Avon ao longo do ano, dando continuidade aos diálogos que foram iniciados no programa. A empresa foi a primeira marca de maquiagem a patrocinar o BBB e criou uma nova conexão com os expectadores mais jovens, participando das conversas e também pautando discussões sobre temas importantes, como o empoderamento feminino e o respeito nas relações.

publicidade

DINHEIRO// Fiuk, que chora no BBB 21 por dificuldades financeiras, morava em mansão de R$ 8 milhões em Alphaville

“Queremos incentivar a sociedade a ampliar seu horizonte sobre diversos temas que nós defendemos desde a nossa fundação. Por isso, o convite que está presente no posicionamento ‘Olha de Novo’ continuará após o BBB 21. Estamos animados com nossos próximos passos para esse ano, que consolidará nossa transformação”, diz Viviane Pepe, diretora de comunicação da Avon Brasil.

publicidade

Na noite desta segunda-feira, o público conhecerá mais sobre esse momento e, na grande final, haverá a exibição de um break tematizado que traz mais cenas icônicas da marca e dos participantes na casa.

TOP 10 Avon// Conheça os queridinhos dos participantes no BBB 21