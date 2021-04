TOP 10 Avon: conheça os queridinhos dos participantes no BBB 21

Todo mundo ama um momento de beleza: produzir uma maquiagem, realizar aquele ritual de cuidado com o corpo e ter um momento especial de skincare. E mesmo confinados dentro da casa mais vigiada do Brasil, não poderia ser diferente com os brothers e sisters do BBB 21. Ao longo dos últimos meses, os confinados têm se jogado nos momentos de beleza com os produtos Avon disponíveis na casa.

No BBB 21, como a primeira empresa de maquiagem a patrocinar o reality show, a Avon trouxe o seu amplo portfólio de produtos para os participantes testarem, conhecerem e olharem de novo para a marca com uma nova perspectiva.

Entre tantos looks e momentos, alguns produtos conquistaram o coração dos brothers e sisters da edição e, com a chegada desse tão esperado top 10, confira a seleção dos dez produtos mais amados do BBB 21*:

Top 10 Avon no BBB 21

10. Máscaras de cílios

Must-have nos necessaires de beleza, as máscaras de cílios da Avon marcam presença na casa mais vigiada do Brasil no cotidiano das participantes. Com diversas opções disponíveis, as sisters a cada dia experimentam uma máscara com um efeito diferente e os resultados foram incríveis. Entre as máscaras mais utilizadas pelas sisters estão: Avon Super À prova D´Água, Supershock Volume, Superextend, Supreme Oil Nutrição e Genius Multibenefícios.

Máscara SUPER Á Prova D’Água R$ 29,99 // Máscara SuperShock Max Volume R$ 29,99 // Máscara SuperExtend R$ 29,99 // Máscara Supreme Oil R$ 29,99 // Máscara para Cílios Genius Multibenefícios R$ 38,99

9. Hialurônico Renew Clinical Concentrado Facial Preenchedor de Rugas

Um dos favoritos pelos participantes no ritual de skincare e na preparação da pele antes da make. Este tratamento cosmético intensivo combina triplo ácido hialurônico, ingrediente recomendado por dermatologistas, com Oxa Diacid e Arginina para restaurar a jovialidade da pele e preencher as rugas.

Hialurônico Renew Clinical Concentrado Facial Preenchedor de Rugas R$ 119,90

8. Máscaras Faciais

Indispensáveis para os brothers e sisters, as máscaras faciais estão presentes nessa edição principalmente em momentos de relaxamento, autocuidado, preparação da pele e recuperação após as intermináveis festas.

Entre as preferidas dos brothers, estão: Máscara Facial Prateada Renew Efeito Lift com Peel-Off, desenvolvida para áreas do rosto e do pescoço, possui fórmula infundida com platina de verdade para melhorar a firmeza, a hidratação e a aparência geral da pele; e Máscara Esfoliante Facial Térmica Renew, com vitamina C e semente natural para deixar a pele radiante.

Máscara Esfoliante Facial Térmica Renew R$ 46,90 // Máscara Facial Prateada Renew Efeito Lift com Peel-Off R$ 46,90

7. Paletas de Sombras Radiant Rose e Glowing Gold

As Paletas de Sombras Radiant Rose e Glowing Gold são protagonistas na produção de looks no BBB21. Com diversas opções de tonalidades, os participantes usam e abusam das suas sombras para compor os looks ao longo das semanas, sendo muito versátil para a produção desde makes mais leves, até mais elaboradas.

Paleta de Sombras Radiant Rose R$ 119,90 // Paleta de Sombras Glowing Gold R$ 119,90

6. Óleo Encanto Corporal

Entre os produtos que estão presentes nos rituais de autocuidado dos confinados, está o Óleo Encanto Corporal. Entre uma dinâmica e outra, o óleo está presente na rotina de beleza do reality show, contribuindo para a hidratação da pele. Disponível em diversas fragrâncias, o Óleo Corporal Encanto Radiante, que possui receita de frutas e flores vermelhas, e o Óleo Corporal Encanto Fascinante, com receita de flor-de-jade.

Óleo Corporal Encanto Radiante R$ 45,99

5. Base Power Stay

A Base Líquida Power Stay é uma grande aliada das participantes do reality, especialmente por ser uma base de longa duração, resistindo às grandes emoções do programa.

Com acabamento matte que dura por 24 horas e aparência fresca, cobre as imperfeições, olheiras, marcas da pele, vermelhidões e reduz a aparência de poros, além de possuir sensação confortável e combinar com o tom de pele, conferindo aparência natural. É indicada para todos os tipos de pele, é fácil de aplicar, e permite a construção de camadas.

Base Líquida Avon Power Stay R$ 59,90

4. Ultra Gloss

O queridinho das sisters na hora de produzir um look mais discreto e leve, o Ultragloss é protagonista de muitas edições do programa, sozinho ou combinado a um batom. Além de dar uma cor leve e brilho natural à boca, o Ultragloss conquistou as sisters por também hidratar e não deixar os lábios grudentos.

Brilho Labial Avon Ultra Gloss Rosa Sereno R$ 21,99

3. Delineadores

Outro grande destaque são os olhos delineados. Entre as diversas opções da Avon disponíveis na casa, como a Caneta Delineadora para Olhos, o Delineador Líquido para Olhos e o Mini Delineador Líquido Color Trend, as sisters inovam nos traços e nas cores. Ao longo das semanas estamos observando desde delineados clássicos como o gatinho até o famoso delineado geométrico.

Caneta Delineadora para Olhos Preta R$ 27,99 // Delineador Líquido para Olhos Preto R$ 24,99 // Mini Delineador Líquido Azul Náutico R$ 21,99

2. Batom Power Stay

Os batons da linha Power Stay de longa duração conquistaram as participantes desde o início do programa, seja no jogo da discórdia ou na festa do líder. Entre os favoritos das sisters estão o Batom Líquido Power Stay, que possui textura cremosa e acabamento matte vibrante com 16 horas de duração sem necessidade de reaplicação, e o Batom Matte Power Stay, que promove cor uniforme e intacta por até 10 horas nos lábios, sem desbotar e sem ficar grudento.

E não poderíamos deixar de destacar o Batom Líquido Power Stay Vermelhaço que está sempre presente no look das sisters em diversos momentos dos reality!

Batom Matte Avon Power Stay Vermelho Raro R$ 34,99 // Batom Líquido Avon Power Stay Vermelhaço R$ 34,99

1. A Maleta de maquiagem

Desde que ganharam a maleta na primeira semana do reality, os confinados não desgrudam dela e a levam para todos os lugares na hora da produção dos looks. Muito prática, é ideal para armazenar e transportar seus itens de beleza prediletos. Ela possui cinco separações, fechamento em zíper e contém alça de mão e de ombro.

Avon Maleta de Maquiagem R$ 399,90

* Preços em 07/04/2021