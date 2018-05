Ônibus municipais de Barueri voltam a circular normalmente nesta quarta

Nesta quarta-feira, 30, os ônibus que fazem as linhas municipais do transporte público de Barueri retomam a programação normal de atendimento, com 100% da frota disponível.

Com a crise de abastecimento, a Coordenadoria de Transportes, da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, teve que reprogramar os horários dos coletivos desde a sexta-feira (dia 25), reduzindo a circulação da frota para evitar a paralisação total dos ônibus.

Contato

Para mais informações, o telefone da Coordenadoria de Transportes é 0800-771-0130, das 8 às 17h.