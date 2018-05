Imagens mostram assalto a seguranças de carro-forte em Carapicuíba

Imagens de câmeras de segurança mostram um assalto ocorrido hoje a seguranças de um carro-forte enquanto eles abasteciam o caixa eletrônico de um supermercado com dinheiro, no Ariston, Carapicuíba.

As imagens mostram dois seguranças saindo do carro-forte com um malote de dinheiro em direção ao supermercado. Em seguida, aparecem três assaltantes mascarados e fortemente armados, disparam e fogem com o malote.

Um dos seguranças foi baleada no braço, segundo informações preliminares. A polícia investiga o caso.