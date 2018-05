Vigilante baleado em assalto a carro-forte em Carapicuíba está em estado gravíssimo

O segurança de carro-forte baleado hoje em um assalto no bairro Ariston, em Carapicuíba, está no hospital em estado gravíssimo, segundo informações da Polícia Militar à Band.

Publicidade

Ele levou um tiro nas costas, de uma arma de grosso calibre, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral da cidade.

Após dispararem contra os vigilantes e roubarem um malote de dinheiro com o qual os vigilantes abasteceriam o caixa eletrônico de um supermercado, os criminosos fugiram em um carro. Para despistar a polícia, abandonaram o veículo e roubaram outro, um Fiat Pálio.

Imagens de câmeras de segurança mostram o assalto. Dois seguranças saíram do carro-forte com um malote de dinheiro em direção ao supermercado. Em seguida, aparecem três assaltantes mascarados e fortemente armados, disparam contra os seguranças e fogem com o malote.