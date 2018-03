Operação especial fecha “Feira do Rolo” de Osasco

Uma operação especial fechou a tradicional “feira do rolo”, que acontece nos finais de semana na Avenida Benedito Alves Turíbio, próximo ao acesso do Rodoanel, em Osasco. A ação aconteceu no domingo (18) e teve inicio das 7h30 até, aproximadamente, 13h. No local eram comercializadas peças de carros, animais silvestres, alimentos sem procedência e produtos falsificados.

A ação conjunta entre Policia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco, apreendeu carros e motos irregulares e provenientes de roubos e furtos, além de dois caminhões com diversos produtos, sendo que um deles continha apenas frutas.

A Polícia Militar contou com a participação do Baep, da Força Tática, Rocam e a equipe da Polícia Ambiental para os casos que envolveram animais.

Por determinação da Delegacia Seccional de Osasco, o 8º DP realizou um plantão para registro das ocorrências. Nenhuma das mercadorias apreendidas teve procedência comprovada. O balanço completo da operação ainda será divulgado.