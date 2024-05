Operação “Impacto Metropolitano” mobiliza PMs de Barueri e região nesta quarta-feira

O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), responsável pelo policiamento ostensivo da Grande São Paulo, realiza nesta quarta-feira (23), a operação chamada “Impacto Metropolitano – Muralha Paulista” em Guarulhos. Com isso, a tropa motorizada do CPA/M-8 se reunirá em frente ao ginásio José Corrêa, em Barueri, de onde partirá até o destino da ação.

Com esforço coordenado e conjunto, a operação levará grande efetivo de policiais às ruas de Guarulhos, onde serão desempenhadas diversas atividades, tais como bloqueios, patrulhamento a pé em áreas de alta densidade humana, entre outras. O objetivo é a prevenção e a repressão imediata de roubos, latrocínios e demais crimes patrimoniais.

“A concentração de efetivo tem como proposta reduzir ainda mais os índices criminais, com ênfase nas atividades de prevenção secundária (polícia ostensiva) e no combate à criminalidade violenta”, explica o Comando, que atuará com a tropa do 5º BAEP e de outros cinco batalhões territoriais subordinados e da própria sede do CPA/M-8.