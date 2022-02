Osasco 60 anos: “Além de empregadora, nos tornaremos uma cidade ‘capacitadora’”, diz Rogério Lins

O prefeito Rogério Lins (Podemos) reuniu-se com a imprensa nesta quarta-feira (16) para anunciar a programação de aniversário de 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco. No evento, o prefeito destacou o desenvolvimento da cidade nos últimos anos.

Atualmente, Osasco abriga 25% das empresas bilionárias do país, chamadas de “unicórnios”, tais como Mercado Livre, iFood, 99, Uber, Dafiti, Rappi. “A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico tem feito buscas ativas e trazido importantes empresas para o município. Quanto mais empresas, mais empregos serão gerados”, disse o prefeito.

Rogério Lins ressaltou ainda o resultado positivo do Feirão de Emprego, realizado no sábado(12), sendo a primeira atividade do calendário de aniversário. Das 1,5 mil inscritas, mais de 500 pessoas foram contratadas. “Nesse Feirão, tivemos mais de 50% de aproveitamento e muitas pessoas retornaram ao mercado de trabalho. Um recorde na nossa cidade”, comentou o prefeito.

“Osasco tem gerado mais emprego que a maioria das capitais brasileiras, segundo o Caged. Estamos trabalhando também na capacitação de mão de obra, além de sermos cidade empregadora, nos tornaremos uma cidade ‘capacitadora’. Com pessoas mais qualificadas, teremos mais pessoas empregadas”, avaliou Lins.

Na área da Saúde, o prefeito comentou sobre o avanço na cobertura vacinal contra a covid-19; a construção do Hospital da Criança e da Mulher; a criação de convênio com empresas privadas para zerar demandas de exames com especialistas e investimentos na atenção básica.

Anunciou ainda que a Biblioteca Municipal e a Escola de Artes vão virar uma “Praça da Cultura”, espaço aberto, sem grades, com área para eventos voltado à cultura e lazer e com muitas oficinas e cursos para a comunidade.

Entrega de obras

Durante a coletiva, o prefeito afirmou que a administração municipal realizará importantes entregas durante a programação de aniversário da cidade. No sábado (19), serão entregues o novo batistério municipal e a ampliação do espaço de Equoterapia, ambos no Parque Chico Mendes.

Domingo (20), será a vez da retomada da ciclofaixa de lazer, com um passeio ciclístico marcado para às 8h. Na segunda-feira (21), a Prefeitura vai lançar o maior programa de segurança alimentar “Nosso Futuro”, que oferecerá R$ 100 mensais às famílias de baixa renda.

A programação de aniversário da cidade inclui ainda a entrega do viaduto de acesso ao Conjunto Miguel Costa; a maior creche da América Latina, Mundo da Criança situada na zona Norte; implantação de 23 mil notebooks para os 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental, como complemento na formação pedagógica; e o início, neste ano, da nova fase de implantação dos programas “Asfalto Novo” e “Cidade Iluminada”.

Também participaram da coletiva o presidente da Câmara Muniucipal, Ribamar Silva, os secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Cláudio Piteri (Educação), Gerson Pessoa (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), Jorge Cantagessi (chefe de Gabinete) e Eder Máximo (Planejamento e Gestão).

Confira a programação completa de aniversário de Osasco:

Sábado 19/02

8h30: Hasteamento das Bandeiras – em frente ao Paço Municipal (Lázaro de Mello Brandão, 300 – Campesina)//

10h: Culto Evangélico em comemoração ao aniversário de Osasco – Varandão do Parque Chico Mendes//

11h: Entrega do novo do Batistério (Parque Chico Mendes)//

11h40: Entrega da nova Equoterapia (Parque Chico Mendes)//

12h: Corte do Bolo de aniversário (Varandão do Parque Chico Mendes) e demais atividades de recreação e lazer no parque//

19h30: Missa em comemoração ao aniversário de Osasco – Catedral de Santo Antônio (Avenida Santo Antônio, 1.090, Vila Osasco)//

Domingo 20/02

8h: Retomada da Ciclofaixa de Lazer e Passeio Ciclístico – concentração e largada em frente ao Paço Municipal, com chegada no Parque Chico Mendes //

9h: Entrega da reforma do campo do Santa Cruz – Rua José Gomes da Silva, s/nº – Jardim D’Abril