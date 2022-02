Osasco 60 anos: ciclofaixa volta a funcionar neste domingo (20)

O 60° aniversário de emancipação político-administrativa de Osasco terá uma programação repleta de atividades. Além do tradicional bolo e a missa na Catedral de Santo Antônio, as comemorações incluem a volta da ciclofaixa de lazer na cidade, no domingo (20).

publicidade

O retorno oficial da ciclofaixa será marcado por um passeio ciclístico aberto ao público. A concentração será às 8h, em frente à Prefeitura de Osasco, com destino ao Parque Chico Mendes (Rua Lázaro Suave, 15, City Bussocaba).

Também será retomado o empréstido de bicicletas. De acordo com o prefeito Rogério Lins (Podemos), o horário de funcionamento das ciclofaixas será reduzido para 5h.

publicidade

Ainda no domingo (20), em clima de celebração do aniversário da cidade, a administração municipal entregará ao público a nova Arena Esportiva Santa Cruz, no Jardim D’Abril.

Confira a programação completa do aniversário de 60 anos de Osasco:

Sábado (19/02)

8h30 – Hasteamento das Bandeiras – em frente ao Paço Municipal (Lázaro de Mello Brandão, 300 – Campesina) //

publicidade

10h – Culto Evangélico em comemoração ao aniversário de Osasco – Varandão do Parque Chico Mendes //

11h – Entrega do novo do Batistério (Parque Chico Mendes)//

11h40 – Entrega da nova Equoterapia (Parque Chico Mendes)//

12h – Corte do Bolo de aniversário (Varandão do Parque Chico Mendes) e demais atividades de recreação e lazer no parque //

19h30 – Missa em comemoração ao aniversário de Osasco – Catedral de Santo Antônio (Avenida Santo Antônio, 1.090, Vila Osasco)

DOMINGO (20/02)

8h – Retomada da Ciclofaixa de Lazer e Passeio Ciclístico – concentração e largada em frente ao Paço Municipal, com chegada no Parque Chico Mendes //

9h – Entrega da reforma do campo do Santa Cruz – Rua José Gomes da Silva, s/nº – Jardim D’Abril

CIRCUITO// Mais de 200 ciclistas de Osasco e região participam de prova de longa distância