Festival do Torresmo chega a Jandira dia 4 de março

A cidade de Jandira recebe, entre os dias 4 e 6 de março, a primeira edição do Festival do Torresmo. Com entrada gratuita, o evento será realizado das 12h às 22h, na Praça de Eventos (rua Rubéns Lopes da Silva, 106, Centro).

O público poderá se deliciar com os mais variados cortes suínos, como joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, torresmo recheado, costela suína, panceta, entre outras opções. Também haverá food trucks e chopp artesanal.

O Festival do Torresmo em Jandira contará ainda com a presença do internacionalmente conhecido Chef Adan Garcia, especialista em porco, que apresentará ainda os mais variados pratos, como baião de dois e feijão tropeiro.

Haverá também shows com música ao vivo e um mega espaço kids para a criançada aproveitar. Além disso, o evento é pet friendly, ou seja, o público pode ir acompanhado de seu bichinho de estimação. De acordo com os organizadores, o evento seguirá os protocolos contra a covid 19.

Serviço

Festival do Torresmo em Jandira

Quando: de 4 a 6 de março, das 12h às 22h

Local: Praça de Eventos da Cidade (Rua Rubéns Lopes da Silva, 106, no Centro de Jandira)

Entrada gratuita, pagando apenas pelo que for consumido no local