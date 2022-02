Mais de 200 ciclistas de Osasco e região participam de prova de longa distância

No sábado (12), mais de 200 ciclistas de Osasco e região participaram da prova de Ciclismo de Longa Distância. Competição foi organizada pelo Audax ABC Randonneurs em parceria com as secretarias de Esportes, Recreação e Lazer (Serel), Transportes e Mobilidade Urbana (Setran), Saúde, Segurança e Controle Urbano (Secontru), e a Bike Shop VaidBike.

publicidade

O circuito (100 km, 200 km e 300 km) teve como ponto de partida e chegada a rua Aurora Soares Barbosa, na Vila Campesina, em frente à Prefeitura de Osasco. Cada ciclista tinha que completar a modalidade até o limite do tempo determinado pela organização.

O evento integra as comemorações dos 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, que será celebrado no dia (19). “Ficamos dois anos sem atividades por conta da pandemia, então foi muito bom apoiarmos essa ação”, destacou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

publicidade