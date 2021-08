Osasco agora tem 701.428 habitantes, diz IBGE

Osasco agora tem 701.428 habitantes. É o que diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou na sexta-feira (27) atualizações das estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com base em dados de 1º de julho.

Em 2020, a estimativa apontava Osasco com 699.944 moradores, ou seja, um aumento de 0,2%.

A população do Brasil chegou a 213,3 milhões, de acordo com o IBGE. A divulgação é anual e obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

O IBGE explica que as populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos entre seus diversos municípios.

O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

Parâmetro

As estimativas populacionais municipais servem de parâmetro para o Tribunal de Contas da União fazer o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A Região Metropolitana de São Paulo continua a mais populosa do país, com 22,04 milhões de habitantes, seguida pelas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (13,19 milhões), Belo Horizonte (6,04 milhões), e da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno (4,75 milhões).

Somadas, as populações das 28 regiões metropolitanas, RIDEs e Aglomerações Urbanas com mais 1 milhão de habitantes superam os 100 milhões, o que equivale a 47,7% da população do Brasil. Entre as principais regiões metropolitanas e RIDES, 20 têm como sede um município da capital, enquanto as sedes das outras oito são municípios do interior dos estados.