Filho “04” de Bolsonaro tatua rosto do pai no braço: “Homenagear esse grande homem”

Jair Renan, o filho “04” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tatuou o rosto do pai no braço, neste domingo (29). Ao compartilhar o registro nas redes sociais, ele citou a música “Muito Orgulho, Meu Pai”, do rapper Gabriel o Pensador, que é um dos críticos do governo.

publicidade

“Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Eu tenho orgulho do pai e tenho cada vez mais. É muito orgulho, meu pai e gratidão”, escreveu o filho “04” de Bolsonaro.

Renan escolheu uma foto em que o pai está de terno e gravata para a tatuagem, que foi feita em um estúdio em Brasília. “Quero agradecer ao Fabiano Gonçalves pela arte e pelo carinho nesse trabalho para homenagear esse grande homem”, finalizou.

publicidade

Quem também tem uma tatuagem em homenagem ao presidente é o filho “02” dele, o vereador Carlos Bolsonaro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair Renan Bolsonaro🇧🇷 (@bolsonaro_jr)