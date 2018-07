Osasco Audax alerta para falsas peneiras usando o nome do clube

O Osasco Audax e o Grêmio Esportivo Osasco (GEO) divulgaram nota alertando para estelionatários que estão utilizando indevidamente os nomes do clubes em falsas seletivas, as chamadas peneiras, para jovens, divulgadas por meio das redes sociais.

As falsas peneiras têm taxa de inscrição de R$ 10 e estão agendadas para serem realizadas em cidades mineiras.

Confira a íntegra da nota do Osasco Audax:

O Grêmio Osasco Audax Esporte Clube vem a público esclarecer que em hipótese alguma cobra qualquer valor por participação em teste ou avaliações para interessados em ingressarem nas suas equipes.

O Grêmio Osasco Audax Esporte Clube reitera que ninguém está autorizado para falar em nome da instituição sobre captação de novos valores para suas equipes e que todo e qualquer processo de avaliação é comunicado nos veículos oficiais de comunicação do clube, e, é importante frisar, acontece de forma gratuita, ou seja, sem cobrança para participação.

Caso alguém se passe por captador, diretor, membro de comissão técnica ou qualquer função que possibilite oferecer ajuda mediante qualquer pagamento, o Grêmio Osasco Audax Esporte Clube pede para que seja informado o quanto antes para que as medidas cabíveis sejam tomadas e que ninguém use o nome do clube para tirar proveito do sonho de quem vê no futebol a chance de proporcionar à família uma vida melhor.

Confira a nota de esclarecimento do Grêmio Esportivo Osasco (GEO):

Novamente, o Grêmio Esportivo Osasco vem a público esclarecer que o clube, em hipótese alguma, cobra qualquer valor por participação em testes ou avaliações para atletas que queiram ingressar em suas equipes, tanto no profissional como nas categorias de base.

Dessa maneira, o clube reitera que nenhuma pessoa está autorizada a falar em nome da instituição sobre captação de novos jogadores, tais como qualquer processo de avaliação. Todas as peneiras realizadas, são informadas devidamente pelo site oficial do Grêmio Osasco ou em suas redes sociais.

Caso alguém se passe por captador, diretor, membro de comissão técnica ou qualquer função que possibilite oferecer ajuda mediante qualquer pagamento, o Grêmio Esportivo Osasco pede para que entrem em contato conosco o quanto antes, com objetivo de que as medidas cabíveis sejam tomadas da melhor forma possível.