Osasco, Barueri e Itapevi oferecem testes rápidos de HIV e sífilis

Todas as Unidades Básicas de Saúde de Osasco realizarão testes rápidos de HIV e sífilis até o dia 18 de dezembro. A iniciativa busca promover o Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado nesta terça-feira (1°).

Na região, a ação acontecerá ainda nas cidades de Barueri, neste sábado (5), e Itapevi, até o dia 7 de dezembro. Em Barueri, os testes são oferecidos das 8h30 às 15h30, no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que fica na avenida 26 de Março, 845, no Centro.

Já em Itapevi, a testagem rápida pode ser realizada em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Nas Unidades de Saúde da Família (USF) Suburbano e Vitápolis e no Serviço de Assistência Especializada (SAE), até às 18h. No sábado (5), os munícipes podem fazer os testes das 8h às 16h nas unidades do Amador Bueno, Vitápolis, Suburbano e SAE.

A campanha visa diagnosticar e tratar HIV e sífilis precocemente por meio das ações de orientação e testagem; intensificar a testagem na população geral, respeitando todas as medidas de proteção contra a covid-19; acompanhar todos os casos positivos; e sensibilizar a população com relação aos meios de prevenção do HIV.

Testagem rápida chega ao Calçadão de Osasco neste sábado (5)

O programa Infecções Sexualmente Transmissíveis “IST/Aids”, da Secretaria da Saúde de Osasco também irá realizar uma grande ação neste sábado (5), no Calçadão da rua Antônio Agú (em frente ao Shopping Osasco Plaza), das 10h às 16h. Os testes rápidos de HIV são gratuitos e sigilosos, com resultados que saem em 15 minutos.

No município, os testes também são oferecidos diariamente, ao longo do ano, no Centro de Testagem e Aconselhamento, situado na Policlínica Sul (rua Dom Ercílio Turco, 100, Bela Vista), das 8h às 17h.

A testagem é voltada à população em geral, com foco em pessoas que nunca realizaram teste, e também público específico (homens que fazem sexo com outros homens), profissionais do sexo e pessoas que fazem uso de álcool e drogas.

