Osasco não está entre municípios que tiveram aumento nas internações por covid-19

A cidade de Osasco, assim como todos os municípios de São Paulo regrediram para a fase amarela do Plano São Paulo nesta segunda-feira (30). Apesar da atualização, o município permaneceu fora da lista das mais de 60 cidades que apresentam alta de internações e contágio da covid-19.

publicidade

Na terceira das cinco fases do plano de flexibilização do governo do estado, atividades como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, escritórios, concessionárias e comércios de rua voltam a ter limitações de horário e capacidade de público.

Na quarta-feira (25), o prefeito Rogério Lins já havia anunciado medidas no combate a pandemia, entre elas a reabertura preventiva de leitos do Hospital de Campanha, na Policlínica da zona Norte, e intensificação de testagem com o RT-PCR, exame que é considerado o mais assertivo para detectar a covid-19.

publicidade

A Prefeitura pede a colaboração da população para que n]ao deixe de seguir as medidas contra a disseminação da covid-19, como usar máscara, álcool gel e evitar aglomerações.

Região tem 5 municípios em estado de atenção, segundo governo paulista

Na região, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Santana de Parnaíba e Jandira aparecem na lista divulgada pelo governo do estado, nesta segunda-feira (5), como os municípios que apresentam 75% dos leitos de internação ocupados ou que registraram um crescimento de mais de 10% nas internações nos últimos sete dias.

publicidade

Os prefeitos dessas cidades participarão, nesta terça-feira (1°) de uma reunião, por videoconferência, para adoção de estratégias de combate à covid-19.