Osasco comemora 56 anos com programação que vai de fevereiro a março

A Prefeitura de Osasco programou uma série de eventos em comemoração aos 56 anos de emancipação da cidade. A programação completa foi anunciada nesta quinta-feira (15), em um evento realizado no Teatro Municipal Glória Giglio.

No dia 19/2, data em que a cidade comemora aniversário, a programação tem início às 10h com o Programa Nossa História, que promove o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e do Município no Calçadão da Rua Antônio Agú, em frente ao Osasco Plaza Shopping. Nesta edição haverá apresentação de jogral e releitura da história da cidade.

Das 10h às 14h acontece o Projeto Osasco Mais Verde com doação de mudas, Exposição Sentindo Árvores e seus Frutos e apresentação do grupo musical Arte na Lata, às 11h, também no Calçadão da Rua Antônio Agú, onde ainda acontece uma Feira de Artesanato.

Outro momento muito comemorado é o tradicional bolo de aniversário, que estará no Calçadão da Rua Antônio Agú. Serão distribuídos pedaços de bolo aos munícipes.

Na sequência, às 11h, acontece a inauguração do Espaço Mãos do Futuro, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo para oferecer cursos de qualificação profissional, iniciando as atividades com aulas de maquiagem, ajudante de cabeleireiro e panificação.

A programação do dia continua com o Circuito Rock, com apresentação de bandas de rock da cidade no Viaduto Metálico Reynaldo de Oliveira, das 12h às 18h.

Às 13h30 tem o lançamento da pedra fundamental da Creche Vila Menk, na rua Francisco Morato, 359, na Vila Menk; às 15h30 tem o lançamento da pedra fundamental da Creche do Jardim Conceição na Avenida Transversal Sul, 15, no Jardim Conceição; às 17h30 o início das obras das 300 moradias da Vila Alemanha, projeto desenvolvido entre Prefeitura e governos estadual e federal; e às 19h30 o Culto da Emancipação no Teatro Municipal Glória Giglio.

A programação do dia 19 termina às 22 horas com a retomada do Programa Asfalto Novo, que prevê a pavimentação asfáltica de mais de 50 ruas e avenidas em diferentes bairros da cidade. No entanto, eventos como retomada de obras, inaugurações e outros continuam até 18/3. Veja a seguir a programação completa:

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

2/2 19h Entrega de chaves (Rochdale)

Viela Quênia, 65 – Rochdale

14/2 10h Programa Nossa História – Hasteamento das Bandeiras/Jogral – Osasco Minha Doce Osasco! Releitura da história de Osasco

Rua Antonio Agú – Centro

14 a 28/2 12h Exposição fotográfica – fotos antigas e recentes de Osasco

Osasco Plaza Shopping – Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 – Centro

15/2 19h Lançamento das atividades do aniversário

Teatro Municipal Glória Giglio – Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

16/2 14h Entrega da reforma do Terminal do Helena Maria e recape do entorno

Terminal Rodoviário do Helena Maria – Rua Walt Disney, 452 – Helena Maria

18/2 9h Passeio Ciclístico da Emancipação

Concentração na Prefeitura – Rua Narciso Sturlini, 201

18/2 19h Missa na Catedral

Catedral Santo Antônio – Avenida Santo Antônio, 1090 – Vila Osasco

19/2 10h Programa Nossa História – Hasteamento das Bandeiras/Jogral – Osasco Minha Doce Osasco! Releitura da história de Osasco

Rua Antonio Agú – Centro

19/2 10h às 14h Projeto Osasco Mais Verde – Doação de mudas/Exposição Sentindo Árvores e seus Frutos/Arte na Lata (às 11h)

Calçadão da Rua Antonio Agú – Centro

19/2 10h Feira de Artesanato

Calçadão da Rua Antonio Agú – Centro

19/2 10h Bolo de Aniversário

Calçadão da Rua Antonio Agú = Centro

19/2 11h Inauguração do Espaço Mãos do Futuro

Espaço Mãos do Futuro – Rua Deputado Emílio Carlos, s/nº – Vila Campesina

19/2 12h às 18h Circuito Rock – bandas de rock da cidade

Viaduto Reynaldo de Oliveira – Viaduto Metálico

19/2 13h30 Pedra Fundamental da Creche Vila Menk

Rua Francisco Morato, 359 – Vila Menk

19/2 15h30 Pedra Fundamental da Creche Jardim Conceição

Avenida Transversal Sul, 15 – Jardim Conceição

19/2 17h30 Início das obras das 300 moradias

Vila Alemanha

19/2 19h30 Culto da Emancipação

Teatro Municipal Glória Giglio – Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

19/2 22h Retomada do Programa Asfalto Novo

Diversas ruas pela cidade

20/2 a 23/2 9h às 17h Exposição do Efetivo e equipamentos da GCM

Escola de Artes Cesar Antonio Salvi – Avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 – Centro

20/2 10h Pedra Fundamental dos Ecopontos – Mutinga

Avenida Ônix, 783 – Jardim Mutinga

20/2 12h Pedra Fundamental dos Ecopontos – Novo Osasco

Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020 – Novo Osasco

20/2 14h Pedra Fundamental dos Ecopontos – Jaguaribe

Rua Fernando Miolin Filho, 150 – Jaguaribe

20/2 15h30 Inauguração da Nova Farmácia

Avenida João Batista, 140/144 – Centro

20/2 16h Saúde – Entrega de veículos

Sede do Samu

20/2 19h Abertura da Exposição da Coletiva de Artes

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

20/2 20h Aula Magna da História de Osasco

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

21/2 10h Programa Nossa História – Hasteamento das Bandeiras/Jogral – Osasco Minha Doce Osasco! Releitura da história de Osasco

Calçadão da Rua Antonio Agú – Centro

21/2 19h Sessão Solene de Aniversário

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

22/2 18h30 Entrega de títulos – Santa Maria

Rua Eugênio Paceli, 1365 – Jardim Santa Maria

23/2 14h Pedra Fundamental da Creche Primeiro de Maio/Santa Maria

Rua Nelson Mandela, 1365 – Jardim Santa Maria

23/2 16h Apresentação do espetáculo teatral “A Alma Imoral” (SESC)

Classificação: 18 anos

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

24/2 9h Início do Torneio de Bocha da Emancipação

Cancha de Bocha Domênico Spidaletti, Km 18 – Rua José Pedro Filho, 144

24/2 10h Projeto Osasco Mais Verde – Doação de mudas/Exposição Sentindo Árvores e seus Frutos/Arte na Lata (às 10h)

Parque Nelson Vilha Dias – Avenida Esmeralda, s/nº – Jardim Rochdale

24/2 11h Entrega de títulos – Lindolfo Collor

Rua Pardinho, 33 – Munhoz Júnior

24/2 14h Pedra Fundamental da Creche Jardim Veloso

Rua Dr. Pedro dos Santos Figueiredo, 212 – Jardim Veloso

24/2 15h às 19h Exposição de Fotos da História de Osasco e Sarau da Emancipação

CEU das Artes Yolanda Aparecida Avelino Ribeiro – Rua Antônio Jacinto Rangon, s/nº, Bonança

25/2 10h Campeonato de vídeo game

Sala Osasco – Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina

25/2 13h às 17h Projeto Osasco Mais Verde – Doação de mudas/Exposição Sentindo Árvores e seus Frutos/Arte na Lata (às 14h)

Ginásio Poliesportivo Ayrosa – Rua Ciriema, 120 – Ayrosa

25/2 13h às 17h Samba Rock de Oz – de quebrada em quebrada

Ginásio Poliesportivo Ayrosa – Rua Ciriema, 120 – Ayrosa

25/2 15h às 19h Exposição – Fotos da História de Osasco e Sarau da Emancipação

CEU das Artes Camila Rossafa – Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim 1º de Maio

25/2 20h Apresentação do espetáculo “Trapo, do outro lado da saudade”

Classificação: livre

Escola de Artes Cesar Antônio Salvi – Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 – Centro

26/2 a 8/3 9h às 17h Exposição Itinerante – Efetivo e equipamentos da GCM

Parque dos Metalúrgicos e Parque Chico Mendes/Praça Vila dos Remédios/Calçadão da Rua Antonio Agú/Terminal Km 21/Prefeitura de Osasco

26/2 14h Início das obras do Terminal da Vila Yara

Avenida dos Autonomistas, 500 – Vila Yara

26/2 15h30 Inauguração da nova Farmácia

Avenida João Batista, 140/144 – Centro

26/2 15h30 Inauguração da nova Praça de Atendimento da Saúde

Avenida João Batista, 474 – Centro

27/2 14h Pedra Fundamental da Creche Jardim Roberto 2

Rua Cláudio Aparecido de Oliveira, 85 – Jardim Roberto

28/2 10h Programa Nossa História – Hasteamento das Bandeiras/Jogral – Osasco Minha Doce Osasco! Releitura da história de Osasco

Calçadão da Rua Antonio Agú – Centro

28/2 14h Pedra Fundamental da Creche Jardim Santa Maria

Rua Raquel de Queiroz, 50 – Santa Maria

28/2 20h Apresentação da Orquestra Sinfônica Conservatório Musical Villa Lobos – Fito

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

1/3 14h Pedra Fundamental da Creche Jardim Roberto 1

Rua Antônio Russo, 680 – Jardim Roberto

1/3 19h Tributo a José Rico (ABAS-Associação Brasileira dos Artistas Sertanejos)

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

2/3 10h Ordem de início da reforma do Centro Comunitário na Vila Menk

Campo do Cometa – Rua São Caetano do Sul, 10 – Parque Industrial Mazzei

2/3 10h Reabertura da Casa Vida Nova

Rua Carlos Gomes, 95 – Centro

2/3 20h Apresentação teatral “Trajetória Negra” (teatro, capoeira e dança)

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

3/3 10h Campeonato de Skate nos CEUs

CEU das Artes Yolanda Aparecida Avelino Ribeiro – Rua Antônio Jacinto Rangon, s/nº – Bonança

3/3 13h às 17h Projeto Osasco Mais Verde – Doação de mudas/Exposição Sentindo Árvores e seus Frutos/Arte na Lata (às 14h)

Parque Manoel Manzano – Rua Sérgio Pompeo, 130, Metalúrgicos

4/3 8h às 12h Cãominhada (concentração 10h30)

Pet Parque – Avenida Franz Voegeli, 930 – Jardim Wilson

4/3 10h Campeonato de Skate nos CEUs

CEU das Artes Camila Rossafa

Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim 1º de Maio

5/3 10h Início da reforma UBS Maria Girardi

Rua Theófilo Munhoz Vaqueiro, 60 – Novo Osasco

6/3 14h Pedra Fundamental da Creche Vila Militar

Rua General Newton Estilac Leal, 630 – Vila Militar

7/3 10h Programa Nossa História – Hasteamento das Bandeiras/Jogral – Osasco Minha Doce Osasco! Releitura da história de Osasco

Calçadão da Rua Antonio Agú – Centro

7/3 10h Início da reforma da UBS Darci Alves

Avenida São José, 1189 – Ayrosa

7/3 20h Apresentação da Banda Regimental de Música do CPA/M-8

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

8/3 9h Plantio na Avenida Visconde de Nova Granada

Avenida Visconde de Nova Granada

8/3 20h Inauguração da Galeria das Ex-Primeiras-Damas de Osasco

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

9/3 10h Inauguração do CAPS Infantil

Avenida João Batista, 1071 – Centro

9/3 19h Abertura da Exposição de Artes Plásticas

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

9/3 20h Show com Joaquim e Manoel (música sertaneja)

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

10/3 9h Evento com síndicos no Miguel Costa

Acesso pela Avenida dos Autonomistas, altura do nº 6300 (cancela da estação Quitaúna)

10/3 10h Festival Osasquense de Skate

Pista de Skate da Bela Vista – Rua Ciro dos Anjos, 181

10/3 10h Inauguração da reforma do PS Vila Ayrosa – PPA Fenelon Guedes

Rua José Anacleto Silva, 276 – Vila Ayrosa



10/3 16h Início das obras da quadra do Lofredo

Rua Achiles Belline, 680 – Padroeira

11/3 10h Caminhada da Emancipação

Concentração Prefeitura – Rua Narciso Sturlini, 201 – Vila Campesina

11/3 11h30 Entrega da Reforma da Associação da Vila Yara

Rua José Carlos Catano, 21 – Vila Yara

11/3 12h às 17h Dia da Galera (atividades culturais e recreativas)

Centro Cultural e Esportivo Portal D´Oeste – Rua Doutor Miguel de Campos Jr., s/nº

12/3 10 Transição da gestão da UPA Vila Menk

Avenida Alberto J. Byington, 822 – Vila Menk

12/3 14h Transição da gestão da UPA Jardim Conceição

Rua Pernambucana, 383 – Conceição

13/3 18h Lançamento do Programa de Metas do PPA 2018-2021

Sala Osasco – Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina

14/3 10h Programa Nossa História – Hasteamento das bandeiras

Calçadão da Rua Antonio Agú – Centro

14/3 20h Concerto com as Bandas do 2º BPE e do 4º BIL

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

5/3 18h Entrega de Certificado de Participação do Programa Nossa História

Sala Osasco – Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina

16/3 14h Entrega da Ponte Helena Maria

Avenida Pedro Lorena, 118 – Helena Maria



16/3 18h Lançamento da Cartilha com diagnóstico e principais propostas para a cidade, elencadas no Plano Diretor

Sala Osasco – Avenida Bussocaba, 300 – Vila Campesina

17/3 11h Entrega da reforma da Praça 8 de Maio

Avenida César Abraão, 24 – Bela Vista

17/3 18h Inauguração da Creche do Jardim Novo Osasco

Rua Miguel Maurício Munhoz, 82 – Novo Osasco

17/3 20h30 SESC apresenta show com Angela Maria

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

18/3 10h Entrega da revitalização do Espaço de Lazer Temporim

Avenida Capistrano de Abreu, 202 – Jaguaribe



18/3 10h às 16h Hip Hop x Basquete de Oz

Ginásio Poliesportivo Ayrosa – Rua Ciriema, 120 – Ayrosa

18/3 16h às 20h Mostra de Dança das Academias de Osasco

Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

18/3 18h SESC apresenta show com Angela Maria

Teatro Municipal Glória Giglio – Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina